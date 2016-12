O técnico do União da Madeira, Filó, divulgou esta terça-feira a lista de convocados para a partida de amanhã, em Barcelos, frente ao Gil Vicente.O líder dos madeirenses apenas procedeu a uma alteração, com destaque para o regresso de Tiago Ferreira, que tem estado ausente por lesão. De fora em relação ao embate com o Aves ficou o médio Gian que continua a perder espaço na equipa, ele que era tido como uma das mais-valias pois transitava da época passada e sendo um futebolista com mercado.Assim, é provável que nesta reabertura das inscrições, os madeirenses possam encontrar uma solução para este brasileiro que esta temporada perdeu espaço na equipa. Relativamente ao onze a apresentar frente aos gilistas, é natural que Filó possa apostar numa ou outra alteração, embora mantendo uma base que vem sendo utilizada. Dúvida na baliza, pois Nilson esteve lesionado, mas faz parte do lote de convocados.Nilson e Tony: Tiago Moreira, Carlos Manuel, Tiago Ferreira, Jaime, Allef, Rúben Lima e Luís Tinoco: Túlio, Ryan, Mica, Breitner e Rafael Barbosa: Caminata, Nuno Viveiros, N’Sor, Porcellis

Autor: João Manuel Fernandes