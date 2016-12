O guarda-redes Stefanovic deverá ter pela frente uma paragem de quatro semanas, devido a um estiramento contraído no joelho esquerdo. O sérvio apenas volta no próximo ano, pelo que falhará os dois próximos compromissos da Taça CTT. Com a ausência de Stefanovic, Augusto Inácio apenas tem à disposição Makaridze e Taborda.

Autor: Bruno Freitas