O Sporting venceu no terreno do Belenenses por 3-0, num encontro da 19.ª jornada da Zona Sul do campeonato de juniores. Com este triunfo, os leões asseguram matematicamente o primeiro posto - apuram-se para a fase seguinte os quatro primeiros de cada zona, num total de oito formações. Isto porque, à falta de três jornadas, o Benfica, segundo classificado, tem menos 11 pontos que o rival, mesmo tendo ganho hoje em casa do Sacavenense (1-2).Pedro Marques (2) e Bruno Paz marcaram os golos do conjunto verde e branco, que ganhou 18 dos 19 encontros disputados na competição, num registo de inequívoca superioridade.