Continuar a ler

Privado de Marcão por castigo, Nuno Dias apostou em Gonçalo Portugal para a baliza, e o jovem português, de 24 anos, mostrou qualidade. Aos 12’, brilhou junto à linha de área ao evitar o empate do pé direito de Pedro Silva na real ocasião do Rio Ave na primeira parte. O 2-0 surgiria com naturalidade, aos 19’, após excelente trabalho de Deo, um dos jogadores mais inspirados ontem em Odivelas, a par de Merlim. Fortino só teve de confirmar perante uma baliza deserta. Depois de um empate (Sp. Braga) e uma vitória apertada no terreno do Futsal Azeméis (4-3), o técnico dos leões pôde dar minutos a todos os futsalistas à disposição, gerindo a vantagem no marcador, numa vitória que nunca esteve em risco.Apesar da insistência forasteira, o segundo tempo só trouxe golos para os da casa. Primeiro, aos 25 minutos, Caio Japa aplicou a meia-distância para iludir Bruno Santos, devidamente importunado pelo capitão João Matos. Aos 32’, foi Varela a concluir à boca da baliza uma vistosa jogada iniciada por Anilton para, um minuto mais tarde, Fortino bisar e fazer um bonito golo que colocou a plateia de pé a aplaudir o pivô. O Sporting fechou invicto e com chave de ouro a primeira volta do campeonato, alcançando a 11ª vitória em 13 jogos, num dia em que Nuno Dias ainda foi a tempo de ouvir os parabéns atrasados (fez 44 anos na 4ª feira) cantados pelos adeptos. *