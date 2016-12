Continuar a ler

No primeiro tempo os leões quase não deram espaço aos homens da casa, com Daniel Bragança, na intermediária, em excelente plano. O Sacavenense só muito timidamente esboçava sair em contra-golpe.Rafael Leão (22') após falha defensiva dos locais, na cara do guardião Joel Dias, inaugurou o marcador com um colocado remate rasteiro. Mesmo sobre o apito para descanso, Miguel Luís fez o segundo da ordem, com oportuno desvio ao segundo poste.No início da etapa complementar o Sacavenense ainda tentou responder, mas o Sporting não permitiu e voltou a chamar a si o domínio dos acontecimentos. Pedro Marques (66') após uma boa triangulação fez o 0-3; Daniel Bragança (85') na marcação de um castigo máximo fechou a contagem.Sob arbitragem de João Bento, de Santarém, no Estádio do Sport Grupo Sacavenense, em Sacavém, as equipas alinharam:Joel Dias; João Passô, Vasco (Florentino, 75'), Josué e Marinho; Ígor Rodrigues, Ivo, Viola e Xavi (Kiko, 86');Diamantino e Umaro (Edu Correia, 67')Treinador: Nuno Samarra: Luís Maximiano; Thierry Correia, João Ricciulli (João Mendes, 62'), João Silva e Abdu Conté; Daniel Bragança, Jefferson Encada (Liam Jordan, 70’), Miguel Luís e Tomás Silva (Ruben Teixeira, 57'); Rafael Leão e Pedro Marques.Treinador: Tiago FernandesRafael Leão (22'), Miguel Luís (44'), Pedro Marques (66') e Daniel Bragança (85', pen).cartão amarelo para a Pedro Marques (8'), João Ricciulli (36') e Ivo (64').