O jogo entre duas equipas que vinham de vitórias na Taça de Portugal começou aberto, disputado, com intensidade, embora o Sporting da Covilhã se tenha mostrado a mais perigoso, dispondo da primeira ocasião de perigo logo aos cinco minutos, quando, Medarious, assistido por Harramiz, fez a bola passar rente ao poste da baliza leixonense.O jogo foi perdendo ritmo e tornando-se mais monótono, com os serranos a manifestarem inépcia no último terço e o Leixões a passar a jogar um futebol mais calculista, com as linhas juntas.Antes do intervalo, Harramiz, em zona frontal, à entrada da área, ainda tentou a sorte, mas a bola saiu por cima do 'alvo'.Na segunda metade, a formação de Matosinhos sofreu o primeiro revés aos 54 minutos, quando Malele viu dois cartões amarelos em dois minutos e foi expulso.Pelos serranos Chaby assustou, na outra grande área foi Bruno China a atirar ao lado, enquanto o Leixões, pressionado pelos serranos, viu o guarda-redes Ricardo defender, contra a trave, o remate de Medarious.Aos 75 minutos os 'leões da serra' chegaram à vantagem, por Davidson, na conversão de uma grande penalidade a castigar falta na área de Silvério, sancionado com cartão vermelho direto, sobre Medarious.A jogar contra nove unidades o Sporting da Covilhã criou ocasião flagrante para aumentar a contagem, aos 88 minutos, mas Ricardo conseguiu travar a investida de Davidson.Sp. Covilhã-Leixões, 1-0.: 0-0.: 1-0, Davidson, 75 minutos (penálti).Igor Rodrigues, Mike (Bokila, 64), Zarabi, Joel, Ofori, Djikine, Gilberto, Chaby (Pintassilgo, 76), Davidson, Medarious e Harramiz (Prince, 79).Suplentes: Igor Araújo, Zé Pedro, Diogo Gaspar, Pintassilgo, Bokila, Prince e Soares.Treinador: Filipe Gouveia.Ricardo M., André Teixeira, Silvério, Wellington, Vumbi (Miguel Ângelo, 35), Bruno China, Abalo, Lucas, Chiquinho (Shiao Wei, 57), Fatal (Rui Cardoso, 69) e Malele.Suplentes: Assis, R. Cardoso, Lamas, Miguel Ângelo, Kikas, Freitas e Shiao Wei.Treinador: Daniel Kenedy.Jorge Ferreira (AF Braga).Cartão amarelo a Mike (41), Malele (52 e 54), Shiao Wei (67), Pintassilgo (80) e Djikine (84), cartão vermelho por acumulação de amarelos a Malele (54) e cartão vermelho direto a Silvério (74).Cerca de 1.200 espetadores.