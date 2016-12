Continuar a ler

Os minhotos, novamente comandados por Abel Ferreira, aproximam-se dos lisboetas, ficando a apenas um ponto na tabela classificativa (27 contra 28), sendo que o Benfica B aumentou para oito o número de jogos sem vencer (último triunfo data de 23 de outubro, 2-0 com o Penafiel).O Sporting de Braga B entrou melhor e, já depois de um aviso de Rúben Alves, Anthony D'Alberto serviu Rodrigo Pinho que, em posição legal, foi matador e fez o primeiro golo (10').Piqueti saiu lesionado aos 21' tendo entrado Joca para o seu lugar, jogador que seria fundamental no triunfo dos minhotos.O Benfica B jogava de forma lenta e previsível e foi mesmo Joca a falhar uma boa ocasião para a equipa da casa aumentar o marcador (38').Após o intervalo, os visitantes surgiram muito mais rápidos sobre a bola e a quererem chegar rapidamente ao empate, com o extremo Buta em destaque pela direita a criar muito jogo.Diogo Gonçalves falhou uma boa oportunidade aos 48', mas o maior desperdício pertenceria a Zé Gomes: defesa para a frente de Tiago Pereira após remate de Dálcio e falhanço incrível do avançado na recarga (50').Contra a corrente do jogo e aproveitando o balanceamento ofensivo dos encarnados, Xadas lançou Joca no tempo certo e o médio ofensivo, já bem dentro da área, rematou rasteiro e cruzado (58').O Benfica B sentiu o golo e passou a jogar mais com o coração do que com a cabeça, mas ainda reduziu com João Carvalho a emendar para o fundo da baliza um belo centro de Diogo Carvalho (80').A turma da Luz esteve perto do empate aos 87' e 90, por João Carvalho e Heri, mas o resultado manteve-se.Jogo no Estádio 1º de Maio, em Braga.Sporting de Braga B - Benfica B, 2-1.Ao intervalo: 1-0.Marcadores:1-0, Rodrigo Pinho, 10'2-0, Joca, 58'2-1, João Carvalho, 80'Tiago Pereira, Anthony D'Alberto, Inácio, Bruno Wilson, Simão (Thales, 46'), Gamboa, Chidi, Rúben Alves, Xadas, Piqueti (Joca, 21') e Rodrigo Pinho (Ogana, 53')Clemente, Thales, Loum, Didi, Joca, Ogana e PanyukovAbel Ferreira.André Ferreira, João Escoval (Heri, 60'), Rúben Dias, Ferro, Yuri Ribeiro, Pêpê, Dálcio (Luquinhas, 65'), Buta, Diogo Gonçalves, João Carvalho e Zé Gomes (Florentino Luís, 71')Ivan Zlobin, Saponjic, Pedro Amaral, Florentino Luís, Pipo, Luquinhas e HeriHélder CristóvãoAndré Neto (AF Vila Real)cartão amarelo para Simão (45'+2), Rodrigo Pinho (51'), Gamboa (62'), Joca (64'), Yuri Ribeiro (64'), Rúben Dias (66'), João Carvalho (69'), Inácio (84')cerca de 1.000 espetadores