O dérbi Felgueiras-Amarante foi polémico e terminou com o triunfo dos visitantes, por 1-0. O único golo, marcado por Diogo Vila, aos 75 minutos, deu os três pontos aos amarantinos, embora os da casa reclamem posição irregular do central. Além disso, o livre que esteve na origem do lance foi assinalado sem que existisse qualquer infração, isto segundo a análise do Felgueiras, que contestou imenso a arbitragem de António Moreira.

Polémicas à parte, há que dizer que o encontro foi um bom espetáculo entre duas das melhores equipas da Série B do Campeonato de Portugal. Com as bancadas bem compostas, a equipa de Ricardo Silva dominou o primeiro tempo e em cinco minutos esteve perto de marcar por... quatro vezes, tendo numa delas enviado a bola à trave, por Pinto (30’).

Mais pragmático mas menos criativo, o Amarante controlou bem as transições ofensivas do adversário e, na etapa final, apostou na velocidade dos alas, chegando ao golo a 15 minutos do final num cabeceamento de Diogo Vila. A reação do Felgueiras não se fez esperar, mas a ansiedade apoderou-se dos jogadores, tendo faltado lucidez e objetividade às suas ações ofensivas.

Autor: Pedro Alves