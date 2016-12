Continuar a ler

"Sim, só vencemos um dos últimos cinco jogos mas é apenas um ciclo menos bom. Falarem em crise é um elogio para nós. Nesse caso, o que dizer do Benfica B, que não venceu nos últimos oito jogos, do Sporting B – vai em quatro – ou do Penafiel, com quatro derrotas seguidas?" , questionou o técnico.



O Cova da Piedade era, no início desta 2ª Liga, um dos candidatos à descida. Sem qualquer experiência nos escalões profissionais, o clube chegou ao patamar numa época na qual vão descer quatro equipas e outras duas vão disputar um playoff. O rótulo era fácil de colocar ao emblema ‘da Outra Banda’, como são tratados pelos lisboetas.Disputadas 20 jornadas, o Cova da Piedade segue no 4º lugar, a três pontos do 3º, e à frente de candidatos como a Académica e o União da Madeira. De tal forma que, por ter vencido apenas um dos últimos quatro jogos, o cenário já é de crise, apenas visto por fora, garantiu o treinador Sérgio Boris a Record.

Autor: Miguel Amaro