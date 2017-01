A Federação Portuguesa de Futebol revelou esta quinta-feira que a Seleção Nacional irá ter um duplo particular com a congénere russa a 27 e 29 de janeiro. Os jogos que terão lugar na Torre da Marinha visam ajudar a preparar a qualificação para o Euro'2018.A última vez que a formação de Jorge Braz defronta os atuais vicecampeões do Mundo foi precisamente na fase final do Europeu de 2014, na Bélgica, um encontro que terminou com um empate a quatro.A qualificação para o Campeonato da Europa acontece em abril, na Roménia (Calarasi).

Autor: Flávio Miguel Silva