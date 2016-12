Continuar a ler

Os encarnados de Ponta Delgada entraram a dominar a partida e cedo se viram em vantagem com o tento de Batatinha. Por seu lado, os jogadores da Covilhã apostaram inicialmente no contra-ataque, mas terminaram a primeira parte em fase ascendente.O Santa Clara voltou a entrar bem na segunda parte, mas, aos 55', Chaby bateu um canto na direita do Sp. Covilhã, o guarda-redes Serginho socou a bola na direção de Medarious que não desperdiçou, fazendo o golo do empate.Numa partida sem muitos lances de golo, o Santa Clara viu um golo anulado, aos 86', quando Clemente, após atrapalhação da defesa e guarda-redes do Covilhã, meteu a bola na baliza, mas, segundo a equipa de arbitragem, em falta.Jogo no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.Santa Clara-Sp. Covilhã 1-1Ao intervalo: 1-01-0, Batatinha, 5'1-1, Chaby, 55'Serginho, Accioly, Diogo Santos, Pacheco, Clemente, Diogo Coelho, João Reis (Peneda), Rui Silva, Batatinha (Hugo Santos), Saldanha (Diogo Ribeiro) e MassaiaPedro Soares, Filipe Barros, Castanheira, Berney Burke, Hugo Santos, Peneda e RibeiroCarlos PintoIgor Rodrigues, Gilberto (Medarious), Joel, Prince, Darra, Mike, Harramiz (Soares), Zé Pedro, Ofori, Chaby (Pintassilgo) e DavidsonHugo Marques, Zarabi, Pintassilgo, Medarious e SoaresAntónio GouveiaVitor Ferreira (AF Braga)Cartão amarelo para Pacheco (28'), Clemente (40'), Zé Pedro (78') e Ofori (90')