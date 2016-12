Continuar a ler

Comunicado:

Referente aos acontecimentos após termino do jogo U.D. Sousense x A.D. Sanjoanense a contar para o C.N. Prio, 14ª jornada realizada no dia 18/12/2016 A A.D. Sanjoanense, vem por este meio repudiar os acontecimentos no final do jogo acima descrito, junto ao balneário da equipa visitante (área reservada à A.D. Sanjoanense), com agressões ao nosso treinador, atletas e dirigentes, por parte de intervenientes diretos e outros alheios ao jogo. Repudiamos igualmente, a demora no restabelecimento da ordem publica por parte das forças de segurança, à qual foi solicitada o reforço de efetivos e identificação dos prevaricadores sem a devida anuência. Mais informamos que iremos enviar uma exposição detalhada dos factos às instâncias competentes. A Direcção da Associação Desportiva Sanjoanense.

O Sousense recebeu e venceu a Sanjoanense, por 2-1, em encontro a contar para a 14ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal Prio. Dentro do campo e durante 90 minutos, tudo decorreu com normalidade. Segundo a formação de São João da Madeira, o fora do comum aconteceu já depois do apito final no Estádio 1º de Dezembro.Em comunicado, a Sanjoanense condena agressões ao "treinador, atletas e dirigentes, por parte de intervenientes diretos e outros alheios ao jogo" na Foz do Sousa, Gondomar. "Repudiamos igualmente, a demora no restabelecimento da ordem publica por parte das forças de segurança, à qual foi solicitada o reforço de efetivos e identificação dos prevaricadores sem a devida anuência", pode ler-se ainda.

Autor: Flávio Miguel Silva