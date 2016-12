Continuar a ler

Digas, de 23 anos, é reforço para o ataque do Fafe, tendo passado pelos escalões de formação do Candal, clube no qual se iniciou como sénior.O jovem jogador passou ainda por clubes como Infesta, Bragança e Salgueiros, chegando ao Boavista no início da presente época. Estes são os dois primeiros reforços do mercado de inverno da equipa fafense, que vê sair Marquinhos, que rescindiu contrato.

O médio Samu e o avançado Digas são reforços do Fafe até ao final da temporada 2016/17, por empréstimo do Boavista, anunciou esta quinta-feira o clube minhoto nas redes sociais.Samu, médio de 20 anos, fez a formação no Paços de Brandão, FC Porto e Boavista. Nas últimas duas épocas, fez parte da equipa principal dos 'axadrezados'.

Autor: Lusa