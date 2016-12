A SAD do Estoril aguarda pela oficialização, por parte do Belenenses, da venda do passe de Gerso ao Sporting Kansas City, dos Estados Unidos. Isto porque tem direito a uma percentagem da verba devido às épocas em que esteve vinculado aos canarinhos – desde os 20 aos 25 anos –, embora com uma temporada de cedência ao Moreirense.

Autor: Miguel Amaro