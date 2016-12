Continuar a ler

O responsável pela SAD dos 'azuis' foi expulso após o final da partida com o P. Ferreira, que o Belenenses perdeu, por 1-0, tendo sido castigado com 10 dias de suspensão e 383 euros de multa. Rui Pedro Soares apelidou a atuação do árbitro Gonçalo Martins de "vergonhosa" e mostrou-se "revoltado com tudo o que se passou"."O primeiro penálti, no início do jogo, é escandaloso. O jogador do P. Ferreira desvia a bola com a mão. Registar esse facto dá 10 dias de suspensão. Agora, gostava de saber que tipo de suspensão o árbitro e o quarto árbitro vão apanhar. Ter sido suspenso é total falta de vergonha", lamentou.O presidente da SAD do Belenenses criticou igualmente o quarto árbitro do encontro, Luís Ferreira, considerando que "teve muita responsabilidade no que aconteceu", uma vez que "não auxiliou como deveria" o árbitro principal, que "fazia a apenas o seu segundo jogo na Liga".Rui Pedro Soares revelou ainda que o Belenenses vai "pedir todos os relatórios dos árbitros, desde a 1.ª jornada, para tentar perceber o que se tem passado esta época".Com este castigo, o presidente da SAD dos 'azuis' fica impedido de se sentar no banco de suplentes na receção de quinta-feira ao Sporting, relativa à 15.ª jornada.