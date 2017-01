Ruca é reforço do Tondela. O lateral esquerdo, de 26 anos, que na última semana rescindiu contrato com o V. Setúbal, vai reforçar o plantel às ordens de Petit.Ruca que já vai estar no treino da tarde esta segunda-feira regressa assim a Tondela, onde esteve (por empréstimo) em 2009/2010 e 2011/2012.Esta temporada, o defesa só por três vezes foi opção de José Couceiro no V. Setúbal.