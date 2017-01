O lateral-esquerdo Ruca foi a grande novidade do regresso aos trabalhos do Tondela, esta segunda-feira. O ex-jogador do V. Setúbal treinou-se com os seus novos companheiros, isto depois de ter assinado até junho de 2019, um cenário que Record já tinha adiantado Depois das saídas de Mamadou e Fábio Nunes, Petit conta agora com um novo lateral-esquerdo de raiz. Ruca, que rescindiu com o V. Setúbal na semana passada, somou apenas três jogos nos sadinos esta época e poderá estrear-se pelo Tondela no próximo fim-de-semana, na receção ao Arouca.

Autor: José Miguel Machado