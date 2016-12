Rochinha foi esta segunda-feira confirmado como reforço do Boavista, através da página oficial do clube no Facebook. O médio, de 21 anos, que representou os axadrezados na categoria de sub-19, encontrava-se atualmente ao serviço do Standard Liège, depois de já ter representado Benfica e Bolton Wanderers.O médio centro "com excelente visão de jogo, de drible fácil e forte nas bolas paradas" não revela os moldes - empréstimo ou título definitivo - ou a extensão do contrato, mostrando apenas a sua satisfação por regressar a uma casa na qual já foi feliz.

"É com muito orgulho que regresso a casa e espero ser tão feliz como fui da primeira vez", confessa Diogo Filipe Costa Rocha, conhecido no meio do futebol como Rochinha.