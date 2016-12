Continuar a ler

Face à última jornada (derrota em casa com o Arouca por 4-1) ficou de fora o avançado David Ramirez, bem como o defesa Diego Ivo e o médio Frederic Maciel, mas no sentido inverso Inácio chamou Roberto para completar o ataque.



Moreirense, 16.º classificado com 11 pontos, e Sporting de Braga, terceiro com 29, defrontam-se pelas 19:00 de quinta-feira, num jogo com arbitragem de Luís Ferreira, da Associação de Futebol de Braga.



Lista de 18 convocados:



- Guarda-redes: Makaridze e Taborda.



- Defesas: Sagna, André Micael, Diego Galo, Rebocho, Tiago Almeida e Marcelo Oliveira.



- Médios: Cauê, Nildo, Neto, Francisco Geraldes, Podence, Dramé, Fati e Tiago Morgado.



- Avançados: Boateng e Roberto. Face à última jornada (derrota em casa com o Arouca por 4-1) ficou de fora o avançado David Ramirez, bem como o defesa Diego Ivo e o médio Frederic Maciel, mas no sentido inverso Inácio chamou Roberto para completar o ataque.Moreirense, 16.º classificado com 11 pontos, e Sporting de Braga, terceiro com 29, defrontam-se pelas 19:00 de quinta-feira, num jogo com arbitragem de Luís Ferreira, da Associação de Futebol de Braga.Makaridze e Taborda.Sagna, André Micael, Diego Galo, Rebocho, Tiago Almeida e Marcelo Oliveira.Cauê, Nildo, Neto, Francisco Geraldes, Podence, Dramé, Fati e Tiago Morgado.Boateng e Roberto.

As entradas de Taborda e Roberto são as principais novidades da convocatória do Moreirense para a visita de quinta-feira ao Sp. Braga, em jogo da 15.ª jornada da Liga NOS.O guarda-redes Stefanic sofreu um toque no joelho durante um treino, conforme confirmou o treinador dos 'cónegos', Augusto Inácio, e vai ter de ser avaliado pela equipa médica, entrando para o seu lugar Taborda, que, no entanto, deverá ficar no banco, mantendo-se a titularidade nas mãos de Makaridze.

Autor: Lusa