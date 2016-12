Continuar a ler

"Estamos motivados para continuar o bom trabalho que tem sido feito até aqui", frisou.Considerando o adversário uma equipa "difícil", Ricardo Soares lembrou que o Estoril também mudou de treinador, por isso, podem existir algumas surpresas fruto dessa mudança."Mais importante do que o Estoril é aquilo em que nós acreditamos, ou seja, aquilo que somos capazes de fazer e aquilo que os jogadores podem desenvolver", sustentou.Lembrando que a equipa tem "alma", o 'timoneiro' do conjunto de Trás-os-Montes considerou que o importante não é a sua estreia no banco, mas sim que o Chaves vença.Ricardo Soares apelou à ida dos adeptos ao estádio, porque a equipa precisa do apoio deles.Questionado sobre o sorteio da Taça de Portugal, cujo adversário é o Sporting, o treinador não quis falar, porque o foco é no jogo de quinta-feira.O Chaves recebe o Estoril, pelas 21:00 de quinta-feira, em jogo da 15.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Jorge Sousa, da associação do Porto.A equipa de Trás-os-Montes ocupa o oitavo lugar com 19 pontos, enquanto o Estoril está na 13.ª posição com 15 pontos.