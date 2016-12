O novo treinador do Chaves, Ricardo Soares, foi ontem apresentado e a ambição continua a mesma. Com um contrato válido também para a próxima temporada, o técnico orientou a sessão da manhã depois de uma conversa com o grupo de trabalho nos balneários e surgiu na sala de imprensa com a restante equipa técnica composta por Tiago Aguiar, Carlos Pires (o único a transitar), Luís Guimarães e Maurício Vaz, começando por dizer que "é uma grande honra e privilégio estar" no Chaves. "Espero estar à altura do desafio e das dificuldades, mas prometo empenho diário e dedicação", salientou.O recém-chegado treinador frisou que quer atingir a meta traçada por Jorge Simão, dos 40 pontos, e ir à final da Taça de Portugal. "Os objetivos deste grupo continuam a ser os 40 pontos. Penso que são um bom desafio. Já tirei informações com os jogadores e eles acharam que era uma boa meta, por isso, acredito que vamos atingir essa marca", disse, Ricardo Soares, acrescentando que "é também objetivo claro ir ao Jamor".Depois de ter estado no Dragão, assistindo na bancada à derrota do Chaves, Ricardo Soares diz ter visto "uma equipa coesa e solidária, bem trabalhada do ponto de vista tático. Vou aproveitar tudo o que foi feito e impor também as minhas ideias", assegurou, elogiando o apoio de "mil pessoas de Chaves" na Invicta.

Autor: Paulo Silva Reis