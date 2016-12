Foi assim que Battaglia se despediu de Chaves

Melhor estreia seria impossível. Poucos dias depois de assumir o comando do Chaves, Ricardo Soares debutou no comando dos transmontanos com um triunfo, batendo o Estoril por 1-0 . O técnico, que se estreou na Liga NOS, assume que este é um marco importante, mas aproveitou também para deixar rasgados elogios aos seus jogadores."É sempre uma estreia marcante e foi de facto fantástica, mas porque o Chaves venceu, que é o objetivo principal. Fizemos um bom jogo, que foi difícil, mas os jogadores fizeram um trabalho extraordinário. Esta vitória é essencialmente dos jogadores, mas também do Jorge Simão. Deixou um legado meritório e é justo falar dele. É isso que sinto. Gostei do compromisso e da vontade de vencer dos jogadores. Não foi fácil estar coeso e equilibrado durante os 90 minutos e gostei disso. Do que não gostei? Gostei de tudo hoje. Tivemos de facto algumas oportunidades de golo, mas o importante é o Chaves vencer. Felizmente, hoje as oportunidades não fizeram falta e no futuro vão entrar", assegurou o novo técnico dos transmontanos."Desejo a todos os presentes um bom Natal junto dos seus familiares e a todos os valentes transmontanos um bom Natal para eles e para as suas famílias. Se pudesse pedir uma prenda era saúde para toda a gente, num mundo que está cada vez mais difícil. Infelizmente, há cada vez mais sofrimento e os portugueses merecem mais e melhor. Aproveito para desejar publicamente ao Battaglia o prosseguimento de uma boa carreira e que vá para os clubes de acordo com o talento que tem, que é enorme", finalizou.

Autor: Lusa