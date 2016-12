O União da Madeira anunciou que rescindiu o contrato com o avançado brasileiro Rafael Porcellis.Rafael Porcellis, de 29 anos, foi um dos reforços para esta temporada, proveniente do Feirense, todavia, não conseguiu impor-se na equipa madeirense, tendo apontado apenas um golo em 22 jogos disputados, sendo 19 para a 2.ª Liga, dois para a Taça de Portugal e um para a Taça da Liga.Num curto comunicado, o União da Madeira informou que "chegou a acordo com o jogador Rafael Porcellis para a rescisão do contrato".

Autor: Lusa