Com o regresso de João Palhinha ao Sporting acertado, o Belenenses deverá sondar o mercado à procura de soluções para o miolo. Palhinha é o terceiro jogador mais utilizado na equipa de Quim Machado e deixa agora vaga numa posição para a qual os azuis têm Rosell, André Sousa, Yebda, Vítor Gomes e Luís Silva.A equipa do Restelo tem vindo a alinhar sempre com três unidades no centro do terreno, pelo que encontrar mais soluções para o miolo torna-se uma das principais preocupações do clube para esta janela de transferências. No entanto, os azuis também pretendem reforçar o eixo do ataque, uma vez que Abel Camará, Tiago Caeiro e Andric têm... três golos entre si. Por isso mesmo, recrutar um dianteiro de raiz também é uma das prioridades para janeiro.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto