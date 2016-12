Em poucas horas, o Chaves apalavrou dois reforços para o ataque, ambos brasileiros e provenientes de clubes de 2ª Liga. Davidson, do Sp. Covilhã e que recentemente foi o carrasco do Sp. Braga na Taça de Portugal, está praticamente fechado e ontem foi a vez da SAD ter assegurado Rafael Batatinha. O Santa Clara recebe cerca de 50 mil euros e fica ainda com 10 por cento do passe do jogador, de 26 anos, que terminava contrato em junho. Ambos já treinam na quarta-feira.

Rafael Batatinha é um extremo-direito, que também pode atuar nas costas do avançado, e que já está adaptado ao nosso futebol. Em 2011 atravessou o Atlântico para vestir as cores do modesto Anadia. Cinco meses depois mudou-se para o Tondela, ainda a disputar a antiga 2ª Divisão. No final da época, os 22 golos valeram-lhe um contrato com o Beira-Mar. O salto para a 1ª Liga acabou por revelar-se demasiado alto (apenas 425 minutos e nenhum golo). Regressou a Tondela, mas seria a mudança para o Santa Clara, há precisamente dois anos, que lhe devolveu a boa forma. Titularíssimo desde o primeiro momento, fez 17 golos e ganhou a admiração de treinadores, colegas e adversários pela criatividade e ousadia que colocava no ataque.

Em Chaves, Rafael Batatinha terá a concorrência de Perdigão, Braga, Vukcevic, João Mário, Fall e possivelmente de Davidson. O brasileiro, de 25 anos, tem um pré-acordo assinado, ele que pode jogar nos dois corredores, mas também na posição 10 do 4x2x3x1 que Ricardo Soares deverá manter. Por lá ainda anda o lesionado Hamdou. A fartura é tanta que alguém deve sair...



SAD pretende fechar dois médios



Battaglia já se treina em Braga e por Chaves a SAD quer contratar dois médios e não apenas um. Pelé é o trinco desejado, mas o 6 do Benfica será submetido a novo exame médico nos próximos dias e só depois se saberá se a lesão grave contraída no verão está mesmo debelada. Para o lugar de Battaglia, Sérgio Oliveira e Pedro Tiba são os nomes que mais agradam: o primeiro pode estar de saída do FC Porto, enquanto o outro ainda desconhece o seu futuro em Braga.

Autores: Ricardo Vasconcelos, Luís Silva, Paulo Silva Reis