Apesar de, recentemente, se ter comprometido com os responsáveis flavienses, com vista à renovação do seu contrato, até final da época 2018/19, o médio Rafael Assis continua a ser apontado, em França, como potencial reforço do Nantes, treinado pelo técnico português Sérgio Conceição.O futebolista brasileiro de 26 anos é mesmo descrito pelo jornal francês '20 Minutes' como o "primeiro recruta" do 17.º classificado da Ligue 1 para a segunda metade da temporada, na qual a equipa comandada pelo antigo internacional português vai tentar recuperar de um arranque muito negativo, disfarçado pelas três vitórias conquistadas antes das férias de Natal.O diário francês refere ainda que existe outro português - o defesa-central Paulo Oliveira, do Sporting - entre os reforços que, em breve aterrarão em Nantes. Ao todo, serão dois defesas-centrais, dois médios-centro e um avançado. Todos escolhidos pelo técnico, possivelmente oriundos do mercado português.

Autores: João Lopes e Flávio Miguel Silva