O treinador do Belenenses, Quim Machado, apontou o dedo ao árbitro Carlos Xistra. Depois de criticar a primeira parte da sua equipa, que considerou "fraca e sem intensidade", o técnico elogiou o desempenho dos jogadores no segundo tempo: "Ajustámos na segunda parte e conseguimos entrar no nosso jogo, viramos o resultado com todo o mérito", analisou, antes de se queixar:"Nos últimos minutos, contudo, houve influência no resultado. Queríamos ganhar, não o conseguimos, mas não foi por demérito nosso porque fizemos tudo ao nosso alcance. O penálti não existe e o terceiro golo foi obtido em fora de jogo."