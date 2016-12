Quim Machado mostrou-se triste com a derrota frente ao Sporting, que acabou por acontecer já perto do final da partida.



"Quando se perde no último minuto é triste. No fundo está um trabalho de 90 e tal minutos que num lance acabamos por perder pelo menos um ponto. Queria dizer que hoje estivemos aqui muito desfalcados, estávamos com 17 jogadores. Por tudo o que fizemos, os meus jogadores merecem um respeito enorme, pelo que trabalharam, contra uma grande equipa que é o Sporting. Conseguimos criar algumas boas oportunidades. É pena num lance perdermos o jogo. É futebol, há que levantar a cabeça e continuar a trabalhar", referiu à Sport TV.





Quim Machado: «Merecíamos no mínimo um pontinho» "Não gosto de perder. A confiança ganha-se com vitórias. Temos jogado bem, falta-nos o golo. A equipa consegue jogar em toda a largura, chega à área adversária com perigo… Perder assim dói. Sabemos a forma como trabalhamos, os jogadores têm estado bem, não há nada a apontar. Falta mesmo aquela pontinha de sorte. Hoje não nos acompanhou. Lembro-me daquela oportunidade aos 40 minutos, foi pena…", acrescentou o técnico dos azuis.



Quim Machado admitiu que o mercado pode mexer com o plantel: "Tivemos durante a semana o Gerson com a transferência na cabeça.Temos muitos jogadores no mercado. Há uma procura dos nossos jogadores. Não vai ser fácil gerir esta situação. Sabemos que nesta altura aparecem sempre nomes que vêm cá para fora, não é fácil os jogadores lidarem com esta situação, não se concentram. Vamos ver o que acontece".

Autor: Ricardo Granada