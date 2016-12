O Belenenses joga hoje cartada decisiva na Taça CTT. Depois do empate na 1ª jornada do Grupo B, em casa do favorito FC Porto, os azuis precisam de vencer no terreno do Moreirense para entrarem na 3ª e decisiva ronda em posição de discutirem o apuramento para a meia-final. Essa obrigatoriedade de vencer não é, para Quim Machado, uma novidade pois o técnico considera ser sempre essa a obrigação do Belém."Este é um jogo que nos pode permitir estar na luta pela passagem na última jornada. Respeitamos o Moreirense, mas temos uma cultura de clube grande. O Belenenses entra sempre para ganhar. O nosso objetivo é passar às meias-finais, por isso queremos acabar bem o ano e dedicar a vitória aos nossos adeptos, aos quais aproveito para desejar um feliz 2017", disse o treinador dos azuis.Quim Machado não espera facilidades frente ao Moreirense "Vamos defrontar um adversário difícil, com bom treinador e bons jogadores. Após a paragem natalícia, é sempre uma incógnita saber como a equipa se vai apresentar. Além disso, temos algumas contrariedades, nomeadamente há oito jogadores com gripe, que não puderam treinar-se a 100 por cento. Por isso, terei algumas dificuldades em formar um onze", explicou o treinador na antevisão da partida.

Autor: Miguel Amaro