Sem Domingos Duarte, João Palhinha e Rosell (estão todos cedidos pelo Sporting), Quim Machado confessa que isso poderá ter influência na partida. "Claro que vou sentir. Palhinha é um titular indiscutível, Domingos tem jogado sempre e o Rosell também é importante para nós. São jogadores importantes, mas vai haver oportunidades para outros se chegarem à frente", atirou.Questionado sobre o estilo ofensivo com que ataca as partidas com os grandes, Machado assume não ter medo do que possa acontecer. "Uma goleada não quer dizer que tenhamos de abdicar daquilo em que acreditamos. Fizemos bons jogos com Benfica e FC Porto esta época sem mudar a nossa filosofia", rematou.