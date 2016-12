Continuar a ler

Entre o ginásio e o departamento médico estão igualmente o defesa Mano e o avançado Kléber, embora nestes dois casos o cenário de intervenção cirúrgica não se coloque. Igualmente impedido de acompanhar a equipa na deslocação a Chaves está o lateral Ailton, mas este por motivos disciplinar, já que completou uma série de cinco cartões amarelos frente ao Benfica.



O Estoril ainda cumprirá na quarta-feira uma derradeira sessão de treino ante da viagem para o norte do país, na quarta-feira, na Amoreira, às 10 horas, com a porta fechada, seguindo-se a viagem para Chaves, após o almoço.

Pedro Gómez Carmona, que na quarta-feira, pelas 12h30, partilha com a comunicação social as suas expetativas para o embate de quinta-feira, com o Desp. Chaves, tem quatro baixas confirmadas para a deslocação a Trás-os-Montes.Lucas Farias é a situação mais complicada. O defesa brasileiro continua à espera de orden para submeter-se a uma intervenção cirúrgica e, enquanto tal autorização não sai, vai trabalhando no ginásio, sob vigilância médica.

