O Benfica venceu ontem o CS São João, por 2-1, mas teve de sofrer para o conseguir. Foi da equipa da casa, por Gustavo, a primeira situação de perigo, mas, logo aos 3’, o Benfica já estava a vencer, na sequência de um autogolo de Picasso. As águias chegaram ao 2-0 aos 7’, por Alessandro Patias, mas a resposta dos locais deu-se segundos depois, com Gustavo a servir Cássio, que reduziu.O CS São João voltou a dar muito que fazer ao Benfica na 2ª parte e, a 15 segundos do final, já com guarda-redes avançado, viu o poste ‘roubar-lhe’ o empate, na sequência de um tiro de Gustavo.

Autores: B.G.