O plantel do Estoril entrou em férias de Natal e só vai regressar à Amoreira na quarta-feira à tarde. Depois de ter jogado na passada quinta-feira em Chaves, a comitiva regressou a casa de autocarro e só chegou ao António Coimbra da Mota já depois das 6 horas.A SAD resolveu dar cinco dias de férias ao grupo de forma a que os jogadores brasileiros pudessem viajar sem sobressaltos para o seu país e passarem a quadra com as famílias. Uma das exceções é Lucas Farias que, por se encontrar de canadianas, e com a operação aos ligamentos do joelho esquerdo para breve, não pode viajar.