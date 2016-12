Continuar a ler

Na conferência de antevisão da deslocação a Setúbal, Petit sublinhou a importância dos seus jogadores trazerem uma vitória de Setúbal, em termos anímicos e como forma de passarem um Natal melhor."Queremos somar o máximo de pontos possível antes de acabar a primeira volta. Ainda faltam três jogos e a tabela classificativa ainda está muito junta: basta uma ou duas vitórias seguidas para que tudo mude muito", acrescentou.Na sua intervenção, o treinador auriverde recordou que na última época o Tondela tinha nesta fase apenas cinco pontos."Conquistando estes três pontos, ficamos com 13 e podemos sair do último lugar. Depois das férias de Natal, esperamos que 2017 possa ser bem diferente desta primeira metade do campeonato", apontou.Sobre a partida de sexta-feira, Petit disse estar à espera de um adversário muito difícil e que sofre poucos golos em casa."Sabemos que é uma equipa que gosta de jogar um bom futebol, com jogadores rápidos, com alguma qualidade e que defendem muito bem. Mas, nós sabemos o que podemos explorar do Setúbal, trabalhámos nesse sentido e sabemos o que queremos", destacou.O treinador do clube beirão aludiu ainda à saída do defesa Mamadu, que entende ser uma situação habitual no mundo do futebol, seja em Tondela, como em vários clubes portugueses e europeus."Está a achegar a abertura do mercado e tanto podem sair como entrar jogadores.O Mamadu já não faz parte: está o Pité e estou satisfeito com ele", admitiu.Questionado sobre a ausência de outros jogadores nos treinos, entre os quais Crislan e Fábio Nunes, Petit disse que conta apenas com os que cá estão. "Os que não estão cá, é porque não vão ficar", concluiu.Vitória de Setúbal e Tondela defrontam-se às 19h00 da próximo sexta-feira, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, em partida da 15.ª jornada da Liga NOS, arbitrada por Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.O Vitória de Setúbal é o 11.º classificado, com 16 pontos, enquanto que o Tondela ocupa a 18.ª e última posição, com dez pontos.