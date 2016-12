Petit joga esta tarde o seu futuro no comando técnico do Tondela e logo num confronto naturalmente especial para o treinador. Jogar contra o Boavista é quase como jogar contra si próprio, em função de um passado, como jogador e como treinador, que está umbilicalmente ligado ao Bessa, onde Petit se formou como jogador e se sagrou campeão nacional, além de ali ter iniciado a carreira como treinador, em 2012/13, quando os axadrezados ainda andavam na ‘rua escura’ do CNS...Depois de mais uma semana complicada, em que os tondelenses perderam no Nacional, permitindo uma reviravolta de 0-2 para 3-2, e saíram eliminados da Taça de Portugal no Estádio do Mar, frente ao Leixões, o jogo de hoje assume-se como absolutamente decisivo para Petit, sendo que o técnico até assumiu ter colocado o seu lugar à disposição da direção logo após o desaire em Matosinhos.Registe-se que Petit ganhou ao Tondela no início da época passada, ainda como técnico do Boavista, mas depois perdeu com os axadrezados já no comando dos beirões, na 19ª jornada, jogo realizado no início deste ano.