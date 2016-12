Petit, treinador do Tondela, lamentou a derrota da sua equipa no Bonfim, diante do V. Setúbal (3-0) , numa partida onde Pica marcou por duas vezes na própria baliza."Depois de Kaká na derrota com o Nacional (3-2), hoje fizemos mais dois autogolos. Não é fácil. Estes erros permitem aos adversários aproveitar. Não conseguimos. Entrámos bem e tivemos três/quatro oportunidades para marcar. O Vitória foi à nossa baliza e marcou num autogolo. A segunda parte é totalmente do Vitória. Esta pausa vai servir para trazer novos jogadores e preparar a equipa", analisou Petit.Sobre a possibilidade de chegarem reforços no mercado de inverno, Petit espera um acréscimo de "maturidade e experiência": "É normal que isso aconteça. O mercado vai abrir, uns vão sair e outros entrar. Esperamos que as pessoas que venham tragam mais maturidade e experiência à equipa. Os jogadores já estão escolhidos e já os analisámos."

Autor: Lusa