"Na segunda parte, os primeiros 15 minutos foram equilibrados e depois o Boavista começou a controlar o jogo. Tivemos um percalço, com a saída do Claude [Gonçalves] na primeira parte e entrada do Hélder Tavares, que esteve muito tempo parado e está lentamente a reintegrar-se. Nos últimos minutos não conseguimos segurar o resultado, mas é um ponto somado. Quem se consegue levantar como levantou depois destes três jogos só tem que olhar em frente, estamos orgulhosos e sabemos que o futuro pode ser risonho trabalhando desta maneira", acrescentou Petit.



Petit admitiu que o Tondela quebrou fisicamente na segunda parte do jogo com o Boavista , mas salientou a reação da equipa depois de vários resultados negativos."Tivemos um jogo a meio da semana, antes outro na Madeira com viagens e campos pesados, é normal que na segunda parte tenhamos tido uma quebra. Mas o que temos de notar é a reação que a equipa teve, depois de depois resultados e mais uma eliminação da Taça de Portugal: soube reagir. Sabíamos que ia ser um jogo difícil. Na primeira parte anulámos completamente o Boavista, fizemos um golo e tivemos mais duas ou três situações que podíamos ter feito melhor no último passe e no remate. A primeira parte é praticamente toda nossa", começou por dizer o técnico.

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões