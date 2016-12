O Tondela realizou ontem à tarde um jogo-treino em casa do Anadia, formação que milita no Campeonato de Portugal Prio. O teste correu de feição à equipa de Petit, que venceu por esclarecedores 4-0.Destaque para o primeiro golo do reforço Pedro Nuno com a camisola beirã, ainda que num jogo particular. Wagner, Lystcov e Miguel Cardoso foram os autores dos restantes tentos auriverdes.Para hoje estão agendadas duas sessões de trabalho e, depois, os jogadores só retomarão os treinos na 2ª feira, para preparar o duelo com o Arouca, a contar para a Liga NOS.

Autor: José Luís Araújo