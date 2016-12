Continuar a ler

"Creio que os jogadores já vão mostrar mais em campo. Logicamente, precisamos de tempo, porque há muitos conceitos. Não posso ensiná-los a dividir ao segundo dia, se não aprenderam a somar, subtrair ou multiplicar. Isso leva tempo. É preciso alguma paciência até vermos o melhor Estoril", declarou.Depois da derrota (0-1) na estreia frente ao Benfica, na ronda anterior, Pedro Gómez Carmona manifestou a vontade de ver a equipa "fazer melhor as coisas que não fez bem com o Benfica" e "incorporar os novos conceitos" trabalhados nos últimos dias.Em relação ao embate com o Chaves, o técnico espanhol, de 34 anos, evidenciou a qualidade do adversário, que ocupa a oitava posição no campeonato. "O Chaves é uma das equipas mais bem trabalhadas em Portugal. Não é uma casualidade a sua classificação, porque estão bem preparados a nível defensivo e ofensivo. Temos de dar tudo", frisou.O 13.º posto do Estoril e os quatro pontos acima da 'linha de água' foram também analisados por Pedro Gómez Carmona, que assumiu a pressão sobre a sua formação e a importância de vencer."O Estoril está mais pressionado para ganhar. O Chaves está mais acima na Liga NOS e temos de vencer se queremos subir. Estes são os jogos mais importantes. Temos de obter um bom resultado, não somente jogar bem. Não me conforma jogar bem, isto é futebol e há que ganhar", frisou.Confrontado com a mudança de treinador no Chaves, face à saída de Jorge Simão e a anunciada estreia de Ricardo Soares no banco dos flavienses, o técnico 'estorilista' garantiu não esperar muitas alterações: "Quando as coisas estão bem, há que manter. Por que é que vão mudar? Eu não mudaria muito. Não espero grandes mudanças no Chaves".