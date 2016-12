Ainda não foi desta que o Estoril de Pedro Gómez Carmona somou a primeira vitória. Diante do Chaves, e à imagem do que sucedera no fim de semana, diante do Benfica, os canarinhos perderam por 1-0 , num duelo para o qual o espanhol admite que já estava avisado, especialmente depois do que vira dos transmontanso ante os encarnados."Esperava um Chaves assim forte. O Benfica teve dificuldades aqui e sabíamos que vínhamos a um campo difícil. Sofremos nos primeiros 20 minutos e, a partir daí, começámos a encontrarmo-nos em campo e a criar ocasiões. A primeira parte acabou muito equilibrada, com oportunidades para os dois lados. Na segunda parte, sofremos um pouco mais, a equipa não esteve bem fisicamente e não criámos situações de golo", começou por analisar."Como disse na antevisão, esperava um Chaves forte e considero-a uma das equipas melhores trabalhadas em Portugal", elogiou.

Autor: Lusa