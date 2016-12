Pedro Gómez Carmona: «No campo viu-se claramente que podia ser mão»

Na ótica do espanhol, a segunda metade foi mais complicada para os seus pupilos por causa do cansaço acumulado. "A equipa não se movia tão bem porque os jogadores estavam cansados. Tivemos que nos fechar atrás e isso dificultou jogar a bola para a frente e tentar criar mais jogo. No final, o Benfica vincou a sua posição e foi mais difícil gerar oportunidades", admitiu.



A fechar, Carmona fez um desejo para o futuro. "A mensagem que quero dar é que se jogarmos com esta atitude, com esta intensidade, vamos perder muito poucos jogos. Desta maneira, vamos perder poucos jogos", finalizou.

Em estreia no banco do Estoril, e logo diante do Benfica , o técnico espanhol Pedro Gómez Carmona viu a sua equipa sair de campo derrotada, mas mesmo assim não deixou de reservar elogios aos seus jogadores pela forma como se apresentaram frente ao tricampeão nacional."Estou satisfeito com o rendimento porque deram tudo. Os jogadores foram óptimos em campo e muitos são jovens. 90 por cento jogou na quarta-feira os 90 minutos e o Benfica não. Isso penalizou-nos na segunda parte. Benfica posicionou-se bem, os meus jogadores estavam mais cansados. A equipa trabalhou muito bem e tudo se decidiu num penálti. No final tivemos três ocasiões para empatar… Há que dar os parabéns porque o Benfica ganhou e pronto", começou por apontar, à SportTV.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto