A SAD do Feirense está perto de fechar o novo treinador, sendo que Paulo Sérgio parece estar na linha da frente para aceitar o cargo. Ricardo Sá Pinto era outra das prioridades, mas após uma experiência na Arábia Saudita o antigo treinador de Belenenses e Sporting terá entendido que aceitar o convite de um clube que se encontra em zona de despromoção em Portugal não seria o melhor para a sua carreira.Assim sendo, Paulo Sérgio ganhou força. Aos 48 anos, o treinador saiu há poucos dias do Dibba Al Fujairah, dos Emirados Árabes Unidos, e vê com bons olhos voltar a treinar no nosso país, depois de ter representado a Académica, Sporting, V. Guimarães, P. Ferreira, Beira-Mar, Santa Clara e Olhanense. Ele que até foi jogador do Feirense em 1997/98.

Autor: Ricardo Vasconcelos