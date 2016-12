Continuar a ler

O líder do clube recordou assim que no ano passado tenham saído "5 atletas para o Sporting, 1 para o Benfica e outro para o FC Porto e este ano já saíram 2 para o Benfica". "Em dois dos casos sabemos que vão render vários milhões aos clubes que os levaram. (...) Um dia a história julgará todos aqueles que cometeram um gigantesco crime contra a história e a identidade do glorioso e imortal Clube de Futebol 'Os Belenenses'", avisou."De facto, não tendo o Clube de Futebol 'Os Belenenses' o controlo do seu futebol sénior e estando impedido protocolarmente de celebrar contratos profissionais não temos forma de segurar os nossos melhores talentos", indignou-se.

Patrick Morais de Carvalho lamentou esta quinta-feira que o Belenenses não tenha "plano de carreira" para proporcionar aos seus jovens jogadores. O comentário foi feito no Facebook a propósito da assinatura de um contrato profissional de Luís Lopes com o Benfica. O jovem avançado, de 16 anos, transferiu-se da equipa de juvenis do Belenenses para a Luz, o que levou o presidente do clube do Restelo a reagir através de um post no Facebook.Patrick Morais de Carvalho considerou que sem esse plano, o Belenenses "sai altamente prejudicado na sua honra, na sua glória, na sua mística, no seu orgulho e também na sua contabilidade".

Autor: Sandra Lucas Simões