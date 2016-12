Afinal, Alexandre Guedes vai mesmo continuar a ser jogador do Aves. O Nancy apertou o cerco ao jovem avançado português, de 22 anos, mas a direção do vice-líder da 2.ª Liga mostrou-se irredutível e não quer perder aquela que é uma das referências no ataque.Tal comohavia adiantado, o clube da Ligue 1 chegou-se à frente com uma proposta superior a um milhão de euros , mas o Aves não ficou convencido com esses valores e prefere privilegiar a possível subida divisão, em vez de olhar para o encaixe financeiro que teria com a venda de Guedes. Pois bem, segundo apurámos, o negócio cai assim por terra, pelo que o dianteiro deverá continuar em Portugal pelo menos até ao final da temporada.Depois de ter marcado 14 golos em 40 jogos na época passada, Alexandre Guedes fez o gosto ao pé por cinco vezes em 18 partidas esta temporada e já reconquistou o técnico Ivo Vieira. É que, depois de começar a época como titular indiscutível, o avançado perdeu espaço, agora recuperado, com quatro golos nos últimos três encontros.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto