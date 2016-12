Continuar a ler

Numa primeira parte sem ocasiões de golo em bola corrida, sobressaiu o alto índice de eficácia do Santa Clara no aproveitamento de duas situações de bola parada, chegando à meia hora de jogo com dois golos de vantagem.



No primeiro golo, aos 11 minutos, João Reis assinou um livre a meio-campo mas a bola, com a ajuda do vento, foi ao poste, traindo Evtimov, que ficou mal na fotografia, vendo Pacheco abrir o marcador.



O Olhanense, muito nervoso, acumulou perdas de bola infantis e, à passagem dos 30 minutos, sofreu o segundo, desta vez na sequência de um canto da esquerda marcado por Ruben Saldanha, surgindo o central Accioly a cabecear com sucesso no 'coração' da área.



O técnico dos algarvios, Bruno Baltazar, mexeu na equipa ao intervalo e as alterações trouxeram outra dinâmica, resultando logo no golo de Aldair, aos 58 minutos, num remate forte de meia distância sem hipóteses para Serginho.



Os algarvios continuaram pressionantes e, pelo que fizeram até final do jogo, mereciam o empate, mas Salim Cissé (66'), Gonzalez Prado (84') e Redolfi (falhou o desvio no último lance da partida, aos 90'+4) pecaram na finalização.



Jogo no Estádio José Arcanjo, em Olhão



Olhanense-Santa Clara, 1-2



Ao intervalo: 0-2.



Marcadores: Aldair, 58'; Pacheco 11', Victor Massaia 30'.



Olhanense: Evtimov, Coubronne (Carlos Freitas, 90), Redolfi, Tiago Duque, Kiki, Sori Mané, Galassi (Doudou Mangni, 46), Tiago Barros, Aldair, Jorman Aguilar (Gonzalez Prado, 81) e Salim Cissé.



Treinador: Bruno Baltazar.



Santa Clara: Serginho, Rui Silva, Victor Massaia, Accioly, Igor, Diogo Santos, Ruben Saldanha, Pacheco, João Reis (Pineda, 85), Clemente (Telmo Castanheira, 61) e Rafael Batatinha (Diogo Ribeiro, 71).



Treinador: Carlos Pinto.



Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real)



Ação disciplinar: Cartão amarelo a Salim Cissé (31'), Galassi (35), Clemente (37'), Redolfi (45'+1), Sori Mané (75') e Coubronne (80').



Assistência: Cerca de 300 espetadores. Numa primeira parte sem ocasiões de golo em bola corrida, sobressaiu o alto índice de eficácia do Santa Clara no aproveitamento de duas situações de bola parada, chegando à meia hora de jogo com dois golos de vantagem.No primeiro golo, aos 11 minutos, João Reis assinou um livre a meio-campo mas a bola, com a ajuda do vento, foi ao poste, traindo Evtimov, que ficou mal na fotografia, vendo Pacheco abrir o marcador.O Olhanense, muito nervoso, acumulou perdas de bola infantis e, à passagem dos 30 minutos, sofreu o segundo, desta vez na sequência de um canto da esquerda marcado por Ruben Saldanha, surgindo o central Accioly a cabecear com sucesso no 'coração' da área.O técnico dos algarvios, Bruno Baltazar, mexeu na equipa ao intervalo e as alterações trouxeram outra dinâmica, resultando logo no golo de Aldair, aos 58 minutos, num remate forte de meia distância sem hipóteses para Serginho.Os algarvios continuaram pressionantes e, pelo que fizeram até final do jogo, mereciam o empate, mas Salim Cissé (66'), Gonzalez Prado (84') e Redolfi (falhou o desvio no último lance da partida, aos 90'+4) pecaram na finalização.Olhanense-Santa Clara, 1-20-2.Aldair, 58'; Pacheco 11', Victor Massaia 30'.Evtimov, Coubronne (Carlos Freitas, 90), Redolfi, Tiago Duque, Kiki, Sori Mané, Galassi (Doudou Mangni, 46), Tiago Barros, Aldair, Jorman Aguilar (Gonzalez Prado, 81) e Salim Cissé.Bruno Baltazar.Serginho, Rui Silva, Victor Massaia, Accioly, Igor, Diogo Santos, Ruben Saldanha, Pacheco, João Reis (Pineda, 85), Clemente (Telmo Castanheira, 61) e Rafael Batatinha (Diogo Ribeiro, 71).Carlos Pinto.Iancu Vasilica (AF Vila Real)Cartão amarelo a Salim Cissé (31'), Galassi (35), Clemente (37'), Redolfi (45'+1), Sori Mané (75') e Coubronne (80').Cerca de 300 espetadores.

O Santa Clara isolou-se este domingo no terceiro lugar da 2.ª Liga, ao vencer fora o Olhanense, por 2-1, em jogo da 19.ª jornada da prova, graças a uma primeira parte muito eficaz. Os açorianos adiantaram-se no marcador com golos de Pacheco (11 minutos) e Accioly (30'), após lances de bola parada, e a resposta dos algarvios no segundo tempo apenas resultou no golo de Aldair (57').Carlos Pinto obteve a segunda vitória no segundo jogo como técnico do Santa Clara, que subiu ao terceiro lugar, com 34 pontos, enquanto o Olhanense, que não perdia há seis jogos, desde a chegada do treinador Bruno Baltazar, continua no 22.º e último lugar, com 13.

Autor: Lusa