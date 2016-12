Continuar a ler

Segundo Nuno Manta Santos, os seus jogadores pretendem continuar a melhorar as suas capacidades, independentemente da competição em que participam."Continuamos focados no trabalho com o objetivo de tornar a equipa mais competitiva de forma a evoluir. Os jogadores continuam dedicados e empenhados para encarar qualquer competição", revelou.Para o treinador, o Feirense foi condicionado pelas circunstâncias no jogo para a Liga NOS com o FC Porto (derrota em Santa Maria da Feira por 4-0, mas espera um desfecho diferente na Taça da Liga."Tem de haver uma evolução em todos os jogos. Na partida com o FC Porto para o campeonato, a equipa teve uma adversidade quando ficou reduzida a 10 unidades aos três minutos. No jogo da Taça da Liga queremos esconder os nossos pontos mais fracos e tentar aproveitar os pontos menos bons do nosso adversário, que está há 16 jogos sem perder", recordou.Nuno Manta Santos admitiu que só a vitória interessa, apesar de estar ciente das dificuldades que poderá vir a encontrar no Dragão."Com as nossas capacidades, e com a nossa forma de jogar, queremos contrariar o favoritismo do FC Porto. Com todo o respeito por todos os adversários, e pelos 20 anos em que tenho vindo a representar o Feirense, a filosofia deste clube é a de lutar sempre até ao fim pela vitória. Quem anda no futebol sabe que só um resultado interessa, a vitória. Além disso, continuamos focados nesta competição e, para mim, gerir o plantel é colocar os melhores a jogar. São os melhores que devem jogar", sublinhou.Confrontado com a possibilidade de continuar no comando técnico da equipa, o treinador do Feirense lembra que só os bons resultados sustentam um bom desempenho."A mim cabe-me fazer com que a equipa se foque nos jogos e nos adversários. Se a administração da SAD achasse que eu não tinha condições para comandar a equipa neste período, não me teria pedido para desempenhar essa função. É evidente que, como sou de Santa Maria da Feira, há muitos adeptos que gostariam que eu ficasse, mas só os bons resultados dão garantias a um treinador. O que interessa é ganhar e estou aqui para ajudar o clube, sendo uma solução e não um problema", referiu.O FC Porto, que ocupa o 3º lugar do Grupo B da Taça da Liga, com um ponto, recebe quinta-feira, pelas 19h15, o Feirense, último classificado sem qualquer ponto, em jogo dirigido pelo árbitro João Pinheiro, da associação do Porto.