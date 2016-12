Continuar a ler

O Feirense recorda as "duas décadas de dedicação e trabalho" ao serviço do clube e deseja a Nuno Manta Santos "o maior sucesso".



Nuno Manta Santos vai continuar como treinador do Feirense, anunciou o clube da Feira esta sexta-feira em comunicado. O técnico estava no cargo interinamente desde a saída de José Mota.A decisão foi tomada "após um período de reflexão e amadurecimento de ideias" por parte da SAD do Feirense, que pretende assim "dar continuidade para a presente temporada desportiva". O objetivo da época é "alcançar a manutenção histórica", pode ler-se no comunicado.

Autor: João G. Oliveira