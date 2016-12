Nuno Manta Santos assumiu apenas o comando interino do Feirense na terça-feira, na sequência da saída de José Mota, mas o efeito da chicotada psicológica fez-se sentir, com os fogaceiros a venceram esta quinta-feira na receção ao P. Ferreira . Uma vitória essencial para os homens da Feira, que na ótica do técnico interino foi conseguida graças ao empenho dos jogadores."Pedi aos jogadores que tivessem um compromisso com aquilo que fazem. Houve dedicação, entrega e empenho e isso é importante para alcançar vitórias. Os jogadores foram tremendos e foi por isso que conseguiram vencer", enalteceu o técnico interino dos fogaceiros.E quererá Nuno Manta Santos passar de interino a treinador em definitivo? "É evidente que gostava de ficar nesta cadeira, mas estou aqui para servir o clube como sempre fiz e seja de que forma for. O futuro não está nas minhas mãos", admitiu.

Autor: Lusa