Continuar a ler

Também o número de treinadoras qualificadas sofreu um aumento esta temporada em relação a 2015/16, de 31%, para 17.553 técnicas acreditadas, bem como o número de árbitras, para 10.200, um crescimento de 17%.



Das 55 federações do continente, só seis registam mais de 100 mil jogadoras federadas: Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, Noruega e Suécia.



O estudo mostra ainda um crescimento de 73% no que toca às camadas jovens, com mais de 34 mil equipas registadas.



A UEFA destaca o reforço do orçamento para investimento no futebol feminino na Europa, que cresceu de 50,4 milhões de euros em 2012/13 para 101,7 milhões em 2016/2017.



Em novembro, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) registou Também o número de treinadoras qualificadas sofreu um aumento esta temporada em relação a 2015/16, de 31%, para 17.553 técnicas acreditadas, bem como o número de árbitras, para 10.200, um crescimento de 17%.Das 55 federações do continente, só seis registam mais de 100 mil jogadoras federadas: Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, Noruega e Suécia.O estudo mostra ainda um crescimento de 73% no que toca às camadas jovens, com mais de 34 mil equipas registadas.A UEFA destaca o reforço do orçamento para investimento no futebol feminino na Europa, que cresceu de 50,4 milhões de euros em 2012/13 para 101,7 milhões em 2016/2017.Em novembro, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) registou 3.113 inscrições de praticantes, metade com menos de 19 anos.

O número de atletas profissionais e semi-profissionais no futebol feminino na Europa mais que duplicou nos últimos quatro anos, revelou um estudo publicado esta segunda-feira pela UEFA.O organismo de cúpula do futebol europeu revelou que a época de 2016/17 conta com um total de 2.853 atletas com estatuto de profissional ou semi-profissional, um crescimento de 119% em relação a 2012/13, além de um aumento de 6% no número de jogadoras federadas nos 55 países associados, para mais de 1,27 milhões.

Autor: Lusa