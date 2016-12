Continuar a ler

Na entrevista à FPF, Nani lembra como o selecionador Fernando Santos fez os jogadores acreditarem que podiam ganhar o Europeu de França, tal como veio a acontecer.



"Vou ser sincero, acreditar que podíamos ganhar, acreditava todos os dias. Mas na final, com a França, fiquei um bocadinho inseguro. Mas recuperei a confiança numa palestra do nosso mister. O mister disse-nos: 'eles andam a dizer que estamos com medo, que já está ganho, que nós não valemos nada, já compraram o autocarro e já andam a celebrar, mas não, não, não! Eles não nos vão ganhar e nós não vamos perder'. Ele fez-nos acreditar que tínhamos muita qualidade e capacidade para ganhar a final", recordou o extremo que assume a coqnuista do Euro'2016 como o ponto mais alto da sua carreira.

Nani recorda, em entrevista à FPF, o seu percurso na Seleção Nacional, onde se estreou em 2006 num particular frente à Dinamarca, diz que desde 2012 acreditava que Portugal podia ganhar o Europeu e confessa que o sonho é terminar a carreira com outro título."Sonho? Ser campeão do Mundo. Abandonava o futebol logo a seguir. Encostava as botas e estava feito. E acho que é isso que vai acontecer. Mesmo!", assume o internacional português.

Autores: Pedro Gonçalo Pinto e Marta Correia Azevedo